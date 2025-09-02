Difesa, nel 2024 spesa record dei 27 Paesi Ue: 343 miliardi

Secondo il rapporto dell'agenzia Eda, si è registrato un aumento del 19% rispetto al 2023. Per la prima volta, gli investimenti nella difesa hanno superato i 100 miliardi di euro.
© Da video
L'Agenzia europea per la difesa (Eda) ha pubblicato il suo rapporto annuale sui dati relativi alla difesa per il periodo 2024-2025, che riporta in dettaglio la spesa per la difesa di tutti i 27 Stati membri dell'Ue.Nel 2024, la spesa per la Difesa dei 27 Stati membri ha raggiunto la cifra senza precedenti di 343 miliardi di euro, con un aumento del 19% rispetto al 2023, portando la spesa all'1,9% del Pil.
Per la prima volta, gli investimenti nella difesa hanno superato i 100 miliardi di euro, rappresentando il 31% della spesa totale, la quota più alta registrata dall'Eda dall'inizio della raccolta dei dati.
