Def, via libera del Consiglio dei ministri al testo

Nonostante l'allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, il quadro economico rimane incerto "a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse ma anche per l'affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale".

Debito al 140,4% nel 2026, il Superbonus rallenta il calo Nel 2022 il rapporto debito/Pil è risultato pari al 144,4%, 1,3 punti percentuali inferiore rispetto alla previsione del Dpb di novembre. Lo evidenzia il Mef. "Una diminuzione che, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico continuerà progressivamente nel 2023 al 142,1%, nel 2024 al 141,4, fino a raggiungere il 140,4% nel 2026. Tuttavia non possono essere ignorati gli effetti di riduzione del rapporto debito/Pil che si sarebbero potuti registrare, se il Superbonus non avesse avuto gli impatti sui saldi finora registrati".

Deficit al 4,5% nel 2022, sotto il 3% nel 2026 Il Def punta a ridurre gradualmente, ma in misura rilevante e sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della Pubblica amministrazione in rapporto al Pil. "Coerentemente con questo obiettivo, il governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto presenti nel documento dello scorso novembre", evidenzia ancora il ministero in una nota sul Def, indicando gli obiettivi sul deficit contenuti nel Def: "4,5% nel 2023, 3,7 nel 2024, 3,0 nel 2025, fino al 2,5 nel 2026".

Le previsioni del Pil dal 2023 al 2026 Nello scenario tendenziale a legislazione vigente contenuto nel Def, il Pil è previsto crescere dello 0,9% nel 2023 (all'1% nel quadro programmatico). Il Prodotto interno lordo tendenziale per il 2024 è invece dell'1,4% (1,5% programmatico), dell'1,3% nel 2025 e dell'1,1% nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico). Il dato relativo al 2023, si precisa, è rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6%.

Fmi rivede al rialzo le stime del Pil in Italia nel 2023: +0,7% L'Fmi stima che il Pil dell'Italia crescerà quest'anno dello 0,7%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alle previsioni di gennaio. Nel 2022 la crescita è stata del 3,7%. Il Fondo monetario internazionale ritocca invece al ribasso dello 0,1% la stima per il 2024 al +0,8%, un livello con il quale il Belpaese è il fanalino di coda del G7 il prossimo anno. A livello mondiale il Pil è atteso crescere quest'anno del 2,8% e il prossimo del 3%, -0,1% rispetto a quanto previsto in precedenza per entrambi gli anni.