Governo, Def in Cdm e settimana decisiva per le nomine | Nel 2023 Pil +1% e deficit al 4,5%

Il tempo stringe per l'esecutivo. Giancarlo Giorgetti mercoledì è atteso a Washington per gli spring meeting del Fondo monetario internazionale. Una sorta di "esame" per il ministro dell'Economia, che avrà appena messo nero su bianco le stime del governo per la crescita del Paese, improntate, assicurano dal Mef, con prudenza nelle previsioni e serietà nell'approccio ai conti pubblici.

I dati del Def Nel quadro tendenziale si sottolinea una crescita per l'anno in corso allo 0,9%, in rialzo dallo 0,6% ipotizzato nello scenario programmatico della Nadef di novembre, grazie a un primo trimestre migliore delle attese che porta anche il deficit al 4,35%. Numeri leggermente più alti che si traducono in risorse per la Manovra del prossimo autunno: il Def di fatto è il primo vero atto di politica economica del governo Meloni, che fornisce il quadro macro e in cui si delineano le misure che il governo intende portare avanti e sul cui aggiornamento di settembre, la Nadef, si imposterà poi la legge di bilancio a ottobre.

Le stime Fermata "l'emorragia" del Superbonus, l'esecutivo ha deciso di attenersi alle stime più basse tra quelle ipotizzate, proprio per perseguire un approccio prudente, necessario alla luce dell'incertezza economica globale, sperando poi che lo scenario macroeconomico riveli risultati migliori delle attese. E senza distogliere l'attenzione dal calo del debito, che dal 144,4% dello scorso anno dovrebbe scendere al 140,9% nel 2025.