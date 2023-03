Dl bollette, via libera dal Cdm: misure per 4,9 miliardi

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette.

Il provvedimento contiene misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per 4,9 miliardi di euro. Per il gas, spiega il ministero dell'Economia, sono confermati per il secondo trimestre 2023 la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema. Prorogato fino al 30 giugno anche il bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15mila euro. Tra le novità, l'incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che partirà a ottobre.