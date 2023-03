Bollette, Arera: gas ancora in calo: -13% rispetto a gennaio

La riduzione per il mese di febbraio, secondo Arera, si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di circa 1.666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Riduzione quasi compensa prezzi alti ultimo anno

Come previsto dalla Legge Bilancio, per il I trimestre 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la riduzione della componente UG2 per i consumi gas fino a 5.000 metri cubi all'anno (cioè la compensazione alle imprese dei costi di commercializzazione) e la riduzione Iva sul gas al 5%.