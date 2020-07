De Micheli: "Il ponte di Genova sarà gestito da Autostrade"

Per quanto riguarda i cantieri sulle autostrade liguri, che in questi giorni stanno provocando chilometri di code per turisti e residenti, il ministro ha spiegato che "questi controlli andavano fatti 10 anni fa, abbiamo avuto un rapporto non all'altezza fra Stato e concessionari. Noi dopo decenni per primi abbiamo impostato un lavoro per la sicurezza delle gallerie e viadotti in tutta Italia. Appena avuta la prima mappatura abbiamo chiesto ad Aspi di fare gli interventi. Era in vigore la circolare del '67 che imponeva un controllo a vista. Noi abbiamo detto che andava bene un controllo con le nuove tecnologie georadar per semplificare".