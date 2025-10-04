Dazi, allarme per pasta italiana: rischio tariffe al 107% dal 2026 | Lollobrigida: negli Usa per tutelare nostro export e pasta

Negli Stati Uniti con l'ambasciatore Marco Peronaci facciamo il punto sulle azioni a tutela del nostro export. Seguiamo con attenzione i dossier legati alla presunta azione anti dumping che farebbe scattare un meccanismo iperprotezionista verso i nostri produttori di pasta del quale non vediamo nè la necessità nè alcuna giustificazione". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in visita negli Stati Uniti.