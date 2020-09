Danieli costruirà impianto in Russia da 430 milioni di euro

La multinazionale friulana Danieli costruirà in Russia un impianto siderurgico del valore di 430 milioni di euro per conto della OMK. Lo hanno annunciato i vertici dell'azienda russa in collegamento video con la Regione Friuli Venezia Giulia, dove si trovano il governatore Massimiliano Fedriga e il presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti. L'impianto per la produzione di acciaio, dove saranno occupate 2mila persone, sarà inaugurato nel 2024.