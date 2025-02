Cisl, Daniela Fumarola eletta segretaria generale

Il lavoro portato avanti in questi anni da Luigi Sbarra, "un sindacalista vero, è stato straordinario", ora "gli abbiamo chiesto di continuare il suo impegno, come presidente della Fondazione Cisl Franco Marini. Credo sia il modo migliore per 'tenercelo stretto', e dare a questa nuova realtà il vigore e la forza necessari a mantenere alta la memoria e la cultura sindacale, politica, istituzionale di un grande uomo come Franco. E insieme, per dare valore e attualizzare quella politica di mediazione e di concertazione, quelle tante battaglie d'avanguardia della nostra grande confederazione", ha commentato Daniela Fumarola, nella relazione subito dopo l'elezione, esprimendo il proprio ringraziamento al predecessore.