Meloni alla Cisl: "Superare la visione tossica e conflittuale di alcuni sindacati"

La leader di Fratelli d'Italia passa poi al tema dell'inverno demografico, che "ha enormi implicazioni sulla sostenibilità del nostro sistema sociale, sull'organizzazione dei servizi, sulla tenuta del mercato del lavoro. In 20 anni noi abbiamo perso 2,2 milioni di lavoratori under 35 e sono invece raddoppiati i lavoratori over 50. Il mondo del sindacato capisce l'impatto che questo produce molto meglio di me. Banalmente è un sistema che noi non siamo in grado di sostenere sulla lunga distanza. Sono fiera di poter dire che questo è un governo che ha dato finalmente alla questione della natalità, della demografia la centralità che merita perché si tratta prevalentemente di una materia economica, come con un pacchetto di interventi concreti che noi stiamo via via implementando. Senza però rinunciare a promuovere una nuova diversa cultura della natalità, per passare il messaggio che un figlio che nasce è sempre un segno più e non è mai un segno meno".