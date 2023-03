Dal Pnrr ai Balneari, le partite ancora aperte tra Italia e Ue

L'Ue ha acceso un faro su tre diverse misure previste tra gli obiettivi che l'Italia doveva conseguire entro dicembre 2022: dopo un primo rinvio di un mese, per ricevere la terza tranche da 19 miliardi di euro (attesa in origine a fine febbraio) l'Italia ora dovrà aspettare altri trenta giorni per la valutazione.

Patto di stabilità

Sarà il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, a svelare a breve la proposta di riforma delle regole di bilancio Ue. Roma ambisce a più flessibilità, con una traiettoria "su misura" per il rientro del debito e una "golden rule" per scomputare dal calcolo del deficit le spese per gli investimenti verdi.