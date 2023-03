Pnrr, Gentiloni: "Occasione straordinaria per l'Italia, accelerare"

Per Paolo Gentiloni "l'Italia ha dalla sua la straordinaria occasione del Pnrr".

"Molti degli obiettivi raggiunti fino a ora - ha spiegato il Commissario europeo per gli Affari economici in un videomessaggio alla conferenza nazionale delle Camere di commercio in corso a Firenze - erano in un certo senso preparatori, necessari affinché gli investimenti e le riforme potessero partire. Ora bisogna accelerare".