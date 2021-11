Cyber Monday, allarme dalle coop Ue: truffe online aumentate del 47,4%

La giornata del Cyber Monday porta con sé anche l'allarme per le truffe sul web e le frodi informatiche. Secondo l'indagine dell' Unione europea delle cooperative (Uecoop) le truffe sono cresciute del 47,4% a livello nazionale. Un dato che preoccupa anche in vista dello shopping per le feste con più della metà degli italiani che fanno regali approfittando degli sconti e delle offerte del lunedì dedicato alla spesa sul web.

"Con 98 milioni di carte di credito, bancomat, postepay che circolano in Italia per pagamenti online via computer o smartphone - dichiara l'Unione europea delle cooperative - aumentano infatti le occasioni per gli hacker e i rischi di truffa per famiglie e imprese. Sono stati oltre 228 mila reati online nel solo 2019 secondo gli ultimi dati Istat".

Dove colpiscono gli hacker - La pandemia e le limitazioni agli spostamenti hanno incentivato gli acquisti sul web con il giro di affari quest'anno in Italia per le vendite online in crescita del 21% rispetto al 2020 per un totale di 1,8 miliardi tra il Black Friday e il Cyber Monday secondo l'Osservatorio e-commerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano. Una situazione che rappresenta una opportunità anche ai truffatori della rete che o rubano codici di carte di credito e bancomat o si fanno spedire soldi per il pagamento di prodotti inesistenti, o di case vacanza fantasma oppure consegnano articoli che non c'entrano nulla con quanto richiesto dagli acquirenti oppure di qualità inferiore.

Consigli per sfuggire alle truffe - "Per sfuggire ai truffatori della rete - evidenzia Uecoop - bisogna verificare sempre i mittenti sconosciuti, senza aprire allegati e senza seguire i link presenti nelle mail cestinando e cancellando tutto in caso di dubbi o di messaggi poco chiari". Per ridurre il rischio gli esperti consigliano di seguire alcune semplici regole. Dall'uso di software e browser completi e aggiornati con un buon sistema antivirus, dall'utilizzare siti ufficiali all'evitare di fornire i propri dati a richieste che arrivano da indirizzi sconosciuti o sospetti con l'accortezza di non cliccare mai su qualsiasi tipo di link se non si e' assolutamente certi e sicuri della provenienza della mail.