Crisi, Istat: "Assegno temporaneo per i figli al 5,5% delle famiglie" 

Secondo le stime il 5,5% delle famiglie potrà beneficiare dell'assegno temporaneo per i figli minori e il 15,8% della maggiorazione degli assegni familiari. A indicarlo è il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo, in audizione alla commissione Lavoro del Senato. In base alla simulazione, aggiunge, dal primo luglio, quando entrerà in vigore la misura "ponte", l'importo medio dell'assegno unico sarà di 962 euro.