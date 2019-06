Crisi economica, in dieci anni sono fallite due milioni di famiglie

Nei dieci anni della crisi economica in Italia si è registrato un incremento delle famiglie fallite per debiti pari al 33%. Lo riferisce la Consulta nazionale antiusura, sottolineando che si tratta di circa due milioni di nuclei finiti in fallimento tecnico per debito. Negli ultimi otto anni sono state inoltre vendute all'asta 527mila unità immobiliari: "Un fatto che ha portato alla miseria di altrettante famiglie".