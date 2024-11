Cresce la povertà sanitaria, 463mila persone costrette a chiedere aiuto per i farmaci

La povertà, anche quella sanitaria, colpisce sempre più persone. I numeri dicono che aumentano le difficoltà degli italiani quando si tratta di comprare i medicinali. Nel 2024, 463mila persone hanno dovuto chiedere aiuto a realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Si tratta di circa l'8% in più rispetto allo scorso anno. È uno dei dati del libro "Tra le crepe dell'universalismo - Disuguaglianze di salute, povertà sanitaria e Terzo settore in Italia" curato dall'Osservatorio sulla Povertà Sanitaria