Crac Mercatone Uno, "il fatto non sussiste": tutti assolti a Bologna

Sono stati tutti assolti gli imputati a Bologna nel processo in rito abbreviato per il crac di Mercatone Uno perché "il fatto non sussiste". Il reato contestato era bancarotta fraudolenta per distrazione. Dopo la lettura della sentenza alcuni imputati, commossi, hanno abbracciato i difensori. A giudizio c'erano anche le tre figlie del fondatore Romano Cenni, scomparso nel 2017. La Procura aveva chiesto condanne per tutti, fino a 4 anni e 4 mesi.