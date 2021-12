Covid, Confesercenti: 200mila lavoratori a rischio, prorogare la Cig

-afp

La pandemia di Covid sta bloccando di nuovo i settori di turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti, secondo cui dal primo gennaio almeno 200mila lavoratori si troveranno senza copertura se non ci sarà una proroga immediata degli ammortizzatori sociali. Soffrono in particolare il comparto alberghiero, specialmente nelle città d'arte e quello delle agenzie di viaggio, con il 95% delle imprese con dipendenti in cassa integrazione.