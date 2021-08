Covid, Bonomi: "I sindacati hanno fatto un grande errore"

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi attacca i sindacati sulla gestione del Covid . "Sono rimasto colpito di fronte alla possibilità di sedersi a un tavolo - dice - e dare una via al Paese" e non averlo fatto, alla possibilità di "rispondere alle due grandi incognite: salute e riforme. Abbiamo fallito, ma i sindacati hanno fatto un errore. Potevamo costruire quello che i nostri padri hanno fatto con la polio, non abbiamo tempo da perdere".

Intervenendo al Meeting di Rimini, Bonomi afferma di essere"rimasto molto perplesso dell'atteggiamento di molti corpi sociali. I mesi scorsi abbiamo costruito la via per quella ripresa economica fondamentale per tenere in piedi un Paese. Se vogliamo trattare i temi della transizione ecologica eccetera abbiamo bisogno di risorse. E la via economica è l'unica che ci può dare le risorse per un Paese che ha un debito monstre".

"Aggiorniamo i protocolli di sicurezza" Sul tema della legge sulla vaccinazione obbligatoria "è troppo facile rimandare la lattina alla politica. C'è una differenza di posizione tra i partiti che difficilmente potrà farci arrivare a una legge. Ma possiamo sederci a un tavolo oggi stesso ed aggiornare i protocolli di sicurezza. Io sono pronto anche oggi se i sindacati si vogliono sedere a un tavolo. Siamo una comunità".

"Sulla scuola non è stato fatto nulla, siamo al punto dell'anno scorso" Bonomi quindi si è concentrato sul tema della scuola, definito come il primo collo di bottiglia nel Paese". "Dobbiamo far ripartire la scuola a settembre ma siamo al punto dell'anno scorso - spiega -, non abbiamo fatto nulla e i sindacati anche sul versante scolastico, dicono no al Green pass".

"Governo? Molto preoccupato per l'autunno" Il presidente di Confindustria inoltre è "molto preoccupato" perché teme che "in autunno l'azione del governo possa venire fermata e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo davanti due passaggi importanti: le amministrative in grandi città e dal 3 agosto il semestre bianco. I distinguo dei partiti sono già iniziati. Sono molto preoccupato che l'azione del governo sulle riforme sia rallentata da una maggioranza eterogenea".