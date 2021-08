Lavoro nero, Cgia Mestre: "In Italia vale quasi 78 miliardi"

Sono circa 3,3 milioni le persone che in Italia esercitano un' attività lavorativa irregolare , secondo un'elaborazione dell'ufficio studi della Cgia di Mestre . Un italiano su otto, che toglierebbe dalle casse dello Stato un introito di circa 77,8 miliardi di euro . I settori maggiormente interessati dal fenomeno sono quello dell'agricoltura, dell'edilizia e delle attività artigianali, con livelli diversificati su base regionale.

Lombardia la Regione più virtuosa - La Lombardia è il territorio meno interessato dal fenomeno: nonostante gli oltre 504 mila lavoratori occupati irregolarmente, il tasso è pari al 10,4%, mentre l'incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro nero sul totale regionale è del 3,6%, il più basso presente nel Paese.

In Calabria uno su cinque è irregolare - Situazione opposta in Calabria, che con un tasso di irregolarità del 22% risulta come la Regione italiana più colpita. I ricavi prodotti dal lavoro nero, che coinvolge più di un lavoratore su cinque, ammontano quasi al 10% del totale del valore prodotto.