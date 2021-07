La guerra di Matteo Renzi contro il reddito di cittadinanza continua. Durante la presentazione del suo libro "Contro Corrente", il leader di Italia Viva torna all'attacco ipotizzando un referendum per abolire il sussidio voluto dal Movimento 5 stelle: "Voglio riaffermare l'idea che la gente "deve soffrire" , rischiare, giocarsela. I nostri nonni hanno fatto l'Italia sudando e spaccandosi la schiena, non prendendo soldi dallo Stato". Parole subito rimbalzate sul web, con l'hashtag #Renzifaischifo.

"Non so il nonno di Renzi, ma il mio avrebbe fatto volentieri a meno di spaccarsi la schiena e se l'ha fatto è stato perché non aveva nulla per dare un futuro migliore alla sua famiglia", commenta il responsabile Economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia, a cui fa eco il segretario Fratoianni: "Insopportabile il paternalismo sui giovani da chi ha avuto una vita tutto sommato comoda".

Su Twitter, molti utenti hanno condiviso gli scatti del senatore di Rignano pubblicati mentre trascorre le vacanze in yacht, viaggia in aereo privato o viene fotografato in compagnia di Flavio Briatore a Capri.

"Anche oggi - replica il leader di Iv su Twitter - sono attaccato dai soliti haters del #Renzifaischifo perché ho detto queste cose sul reddito di cittadinanza. Noi andiamo controcorrente e a noi fa schifo la propaganda, non le persone".

Dal Papeete Beach di Milano Marittima arriva un parere simile da parte di Matteo Salvini: "A settembre bisognerà rivedere il reddito di cittadinanza, perché è un disincentivo e un inno al lavoro nero", dice il leader del Carroccio. E a chi ha fatto notare che Renzi sta perseguendo lo stesso obiettivo, il capo della Lega ha risposto ironicamente: "Capiterà anche a lui ogni tanto di avere ragione".