Italia Viva vicina alla Lega? "Assolutamente no, è il Pd che sta diventando la stessa cosa del M5s". Lo ha detto Matteo Renzi, aggiungendo: "Io con Salvini ci litigo da sempre, ce ne siamo dette di tutti i colori. Sul ddl Zan non sono vicino a Salvini, sono vicino a tanti ragazzi che possono avere una legge contro i crimini di odio. Qui bisogna trovare i voti, io preferisco un uovo oggi piuttosto di una gallina che non arriverà mai".