A Roma il corteo nazionale della Cgil contro la Manovra | Landini: "Se organizzeremo anche uno sciopero? Non escludiamo nulla"

"È sbagliata, senza cambiamenti la mobilitazione non si ferma", ha dichiarato il segretario a proposito della legge di bilancio
© Da video
"Democrazia al lavoro", con questo slogan, sulle note di Imagine di John Lennon, ha preso il via il corteo della Cgil a Roma. La mobilitazione è stata organizzata per protestare contro la Manovra finanziaria del governo Meloni. I manifestanti sfileranno da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. Già migliaia in piazza, con le bandiere rosse che portano la sigla del sindacato. Sventolano anche tante bandiere palestinesi e della pace, che colorano l'intero corteo. E davanti, a reggere lo striscione di testa, il segretario generale Maurizio Landini.
Uno sciopero contro la manovra? "Non escludiamo nulla. Intanto, oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti", ha dichiarato Landini. "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro - ha sottolineato - non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano".