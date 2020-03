Coronavirus, Standard & Poor's: recessione globale è già realtà

"La recessione globale è già qui". Lo scrivono in un report gli economisti di Standard & Poor's, secondo cui la stretta ai contatti fra individui e ai movimenti delle persone comporteranno, come in Cina, anche in Usa ed Europa un "collasso della domanda" con crescita globale che si fermerà all'1, massimo 1,5%, livelli da recessione. I rischi per la previsione sono al ribasso. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui