Coronavirus, la Bce dà il via al programma per l'emergenza pandemica

La Banca centrale europea ha dato il via al nuovo programma di acquisto di titoli da 750 miliardi di euro per l'emergenza pandemica, denominato Pepp (pandemic emergency purchase programme), con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue. Con il Pepp, spiega la Bce, "l'Eurosistema non tollererà alcun rischio posto alla trasmissione della politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell'area euro".



