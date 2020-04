Coronavirus, Gualtieri: "Non c'è alcun rischio Italia, ce la faremo"

Non c'è alcun "rischio Italia". E' quanto afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando delle difficoltà economiche provocate dall'epidemia di coronavirus. "Siamo di fronte a uno shock economico molto pesante, ma è uno shock temporaneo. Non intaccherà i nostri fondamentali che sono solidi, come dimostrano i dati del deficit al momento dello scoppio della crisi", spiega Gualtieri.

Lo "sforzo straordinario" di finanza pubblica "che stiamo mettendo in campo è necessario proprio per salvaguardare il nostro potenziale di crescita", ribadisce il ministro in un'intervista a La Stampa. E sul debito, sottolinea, "si tornerà su un sentiero discendente già dal 2021, anche con la completa eliminazione delle clausole di salvaguardia che finalmente restituirà uno spazio per la politica economica: superiamo così uno strumento che si è rivelato del tutto inadeguato".

Sul Mes, prosegue Gualtieri, "il governo è unito sul negoziato europeo. Abbiamo detto fin dall'inizio che per l'Italia è necessario il finanziamento comune di spese comuni, di qui la centralità della battaglia sul Recovery Fund. Il Mes è solo uno degli strumenti in campo e non il principale e ha la funzione di 'rete di sicurezza'".