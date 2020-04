Coronavirus, governo: "Fino a 25% fatturato per imprese medio-grandi" | Venerdì nuovo incontro con le opposizioni

Sarebbe un ombrello di liquidità che si aggiunge ai 100 miliardi garantiti dal fondo centrale di garanzia, che verrà ulteriormente rafforzato e semplificato, e ai 290 interessati dalla moratoria.

Fonti governative hanno fatto sapere che il nuovo incontro fra la delegazione del governo e i capigruppo parlamentari delle forze di opposizione sul tema dei provvedimenti per l'emergenza coronavirus si terrà venerdì alle 17.

Gelmini: "Dal governo aperture ma ora servono fatti" "Al governo abbiamo portato le proposte di Forza Italia per aiutare un Paese violentemente colpito dall'emergenza coronavirus. Un pacchetto da 100miliardi per supportare un'economia in forte difficolta'". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Subito liquidità per le imprese; stop a mutui, affitti, tasse e bollette per le aziende e per i cittadini in difficoltà. Aiuti concreti agli autonomi, alle partite Iva, ai liberi professionisti, ai lavoratori stagionali. Un occhio di riguardo per il settore del turismo; la reintroduzione dei voucher per l'agricoltura. Dal governo sono arrivate aperture, ma adesso aspettiamo i fatti".