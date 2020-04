Coronavirus, Catalfo: "Oltre mezzo milione di domande per il bonus, il sito dell'Inps regge"

Sono oltre mezzo milione (517.529) le domande inoltrate al portale dell'Inps per richiedere il bonus previsto dal decreto sull'emergenza coronavirus. Lo riferisce il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando che il sito "è comunque riuscito a rimanere in piedi" nonostante la mole di dati. Il presidente dell'Inps "ha già spiegato che il sito ha subito diversi attacchi e per questo è stato messo in sicurezza per alcune ore", ha aggiunto.