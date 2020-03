Coronavirus, Giovanni Rana aumenta lo stipendio del 25% ai dipendenti

Una maggiorazione dello stipendio del 25% per ogni giorno lavorato e un ticket mensile straordinario di 400 euro per le spese di babysitting. E' quanto prevede un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro varato dall'amministratore delegato del Pastificio Rana Gian Luca Rana come speciale riconoscimento dell'impegno dei 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti in Italia, che stanno garantendo la continuità negli approvvigionamenti alimentari.