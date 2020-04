Coronavirus, fonti Mef: "Alle imprese aiuti per 750 miliardi, garanzie per tutti al 90% e alle Pmi al 100%"

E' stata trovata l'intesa sugli aiuti alle aziende per l'emergenza coronavirus. Lo affermano fonti del ministero dell'Economia spiegando che è stato concordato un "pacchetto di liquidità per le imprese in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi di euro, oltre 400 in più rispetto ai 350 già previsti nel Cura Italia". Le stesse fonti spiegano che vengo liberati 200 miliardi per la liquidità delle imprese e altri 200 per sostenere l'export.