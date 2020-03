Coronavirus, Fmi: "Nel 2020 recessione mondo come nel 2008 o peggio"

L'outlook per la crescita mondiale è "negativo" per il 2020 e ci si prepara a "una recessione come quella della crisi finanziaria o peggio. Ma ci aspettiamo anche la ripresa nel 2021". Lo afferma il direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Per centrare l'obiettivo della ripresa è essenziale dare priorità al rafforzamento dei sistemi sanitari ovunque. "L'impatto economico" del coronavirus "sarà severo", ha aggiunto.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui