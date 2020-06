Coronavirus, Enac: sospeso il trasporto del bagaglio a mano negli aerei

Niente più bagagli nelle cappelliere in aereo per ora. E' quanto dispone l'Enac, spiegando alle compagnie le condizioni necessarie per derogare all'obbligo di distanziamento indicate nel Dpcm dell'11 giugno. Per il bagaglio a mano, i passeggeri potranno dunque portare a bordo solo borse di dimensioni tali da poter essere sistemate sotto il sedile di fronte al posto assegnato, mentre l'utilizzo delle cappelliere non sarà consentito per ragioni sanitarie.