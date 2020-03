Coronavirus, detrazione fiscale al 30% per chi effettua donazioni

Il decreto "Cura Italia" prevede uno sconto fiscale a chi dona e la garanzia che le risorse saranno spese velocemente per l'emergenza coronavirus. Il provvedimento prevede una detrazione al 30% (con tetto a 30mila euro) per le erogazioni liberali e consente che gli acquisti di forniture e servizi, se finanziati esclusivamente tramite le donazioni, possano avvenire per "affidamento diretto", senza prima consultare due o più operatori economici.

