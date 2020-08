Coronavirus, Demoskopika: nel turismo già persi 220mila posti di lavoro

"Una mortalità imprenditoriale che non può non ripercuotersi inevitabilmente sul mercato", ha spiegato Rio. "Non va dimenticato - ha rammentato -, se a qualcuno fosse sfuggito, che nel primo trimestre del 2020, si è registrato il peggiore bilancio della nati-mortalità del sistema turistico degli ultimi 25 anni. E ancora l'anno non è concluso".

Bonus vacanze, c'è tempo per richiederlo fino a dicembre Il due agosto era stato superato il milione di domande, per un valore economico pari a 450 milioni di euro. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate riportati dal Mibact le prime tre regioni in cui si sono concentrate finora le spese sono state l'Emilia Romagna, la Puglia e la Toscana dove, nell'insieme, è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati. In particolare, in Emilia Romagna è stato speso il 16% dei bonus per un valore di più di 9,5 milioni di euro; in Puglia il 10% per un valore di oltre 6 milioni di euro; in Toscana circa il 7% per un valore di più di 4 milioni di euro. Come spiega Il Corriere della Sera, "al 26 agosto, quasi un mese dopo aver superato la soglia del milione, il numero complessivo dei bonus ricevuti ammonta a 1.340.913, per un controvalore di 601.556.850 euro. E quelli che sono già stati utilizzati presso le strutture ricettive sono 419.679. C’è comunque tempo fino al 31 dicembre 2020 per chiederlo e spenderlo".