Coronavirus, Coldiretti: cibo +19%, è salvo da crack consumi

La spesa alimentare è in controtendenza con il crollo generale dei consumi e segna un aumento record del 19% a marzo, con una punta del 23% per i supermercati dove è avvenuta quasi la metà degli acquisti. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Ismea, in riferimento al crack nei consumi durante l'emergenza coronavirus.

