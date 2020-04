Coronavirus, Bonomi: "Aspettiamo risposte sul metodo per le riaperture"

"Dal 5 aprile chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura, non tanto la data. Ad oggi non ho ancora avuto una risposta. Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4 maggio senza sapere quale sarà il metodo". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. "Questo voler contrapporre salute e lavoro non è mai stato nelle nostre corde", ha aggiunto, dicendo di percepire un "sentimento fortemente anti-industriale".