Coronavirus, Amendola: "E' possibile che l'Ue ci dia più flessibilità di bilancio"

La concessione di una maggiore flessibilità di bilancio da parte della Commissione europea all'Italia in caso di un impatto negativo dell'emergenza coronavirus sui conti pubblici è "un'evenienza più che possibile". Lo ha detto il ministro agli Affari europei, Vincenzo Amendola, aggiungendo che "l'articolo 107 dei trattati prevede regole di flessibilità in caso di eventi eccezionali".

"Chiudere agli italiani è fuori dal mondo" - Incontrando a Roma gli ambasciatori dei Paesi Ue, il ministro ha anche chiarito che gli Stati d'Europa "comprendono quello che sta facendo l'Italia e danno sostegno alle misure che abbiamo portato avanti per contenere il coronavirus". Interpellato sui controlli e le restrizioni che alcuni stanno adottando nei confronti degli italiani, Amendola ha sottolineato che "l'idea che si possa vietare a un cittadino italiano di entrare in un altro Paese non sta né in cielo né in terra" e tra i 27 questo "è chiaro".