Contratti a tempo docenti, procedura d'infrazione Ue contro l'Italia

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per le condizioni di lavoro "discriminatorie" create dall'abuso dei contratti a tempo determinato per gli insegnanti. Bruxelles ha inviato a Roma una lettera di costituzione in mora, primo passo della procedura d'infrazione, per non aver adeguato la legislazione interna alla direttiva Ue sul lavoro a tempo determinato, con conseguente discriminazione sulla progressione salariale. Il nostro Paese ha due mesi di tempo per rispondere e rimediare alle carenze rilevate, oppure Bruxelles può decidere di avanzare nella procedura.