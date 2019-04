Confindustria: "Il Def è un bagno di realismo del governo"

L'approvazione del Def è "un bagno di realismo del governo, in particolare sul 2019". A sostenerlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale "ora è evidente che lo stesso governo prevede un incremento della crescita dati lo sblocca-cantieri e il decreto crescita". Per Boccia, il quale spera "che questi due provvedimenti siano all'altezza", "un'operazione verità è determinante per il Paese e per il governo stesso".