Confindustria, Giovani Imprenditori: "Il Paese non riparte salvo intese"

"Ci aspettavano più coraggio, il nostro Paese non riparte 'salvo intese'". Lo ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, sottolineando che la Manovra è "il primo vero banco di prova del governo per mostrare di essere diverso". Rossi h poi aggiunto che "le imprese non approvano bilanci salvo intese, non assumono salvo intese, non investono salvo intese".