Confindustria: caro-energia insostenibile, 68 miliardi in più nel 2022

"I rincari di petrolio, gas, carbone, stanno facendo crescere i costi delle imprese".

Così Confindustria, che stima "una aumento della bolletta energetica italiana di 5,7 miliardi su base mensile, che si traduce in un maggior onere di 68 miliardi su base annua". L'impatto "non è sostenibile. Per questo diverse imprese stanno riducendo o fermando la produzione, o prevedono di farlo nei prossimi mesi".