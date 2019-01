Confindustria: cantieri contro recessione, 400mila posti di lavoro

Aprire "subito" i cantieri delle grandi opere per contrastare il ciclo economico "che si sta facendo negativo": per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è questa la mossa migliore per sconfiggere la recessione. La Manovra varata dal governo "non va bene poiché tocca il deficit e si rivela potenzialmente recessiva". Secondo l'Ance, avviare le opere dal valore superiore ai cento milioni di euro genererebbe 400mila posti di lavoro.