Confindustria, Bonomi: intervenire per non rischiare la paralisi

Il governo deve intervenire al più presto e con misure strutturali per affrontare la nuova grande crisi, prima che la situazione diventi irreparabile.

L'allarme arriva dal numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, che chiede interventi decisi, come ad esempio mettere subito un tetto al prezzo del gas e tagliare le imposte indirette sui carburanti "una volta per tutte". Pressing inoltre anche sul fronte fiscale e sul taglio del cuneo, per tornare ad essere competitivi. "Draghi deve fare Draghi, oggi più che mai", riflette Bonomi.