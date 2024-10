Concorso vigili del fuoco 2024, 1.239 posti: requisiti e come partecipare

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso alla data del 31 dicembre 2023 della qualifica di vigile coordinatore per l’accesso alla qualifica di capo squadra generico e radioriparatore e di vigile coordinatore Aib per l'accesso alla qualifica di capo squadra Aib;

- non avere riportato, nel triennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria. Non è ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.