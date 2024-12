Concorso dirigenti penitenziari 2024, 16 posti: requisiti e domanda

Le domande di candidatura vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA. Per accedere è necessario essere in possesso di sistemi di identificazione Spid, Cie, Cns o eIDAS. Una volta entrati nella propria area personale è necessario compilare il form di candidatura e inviarlo entro e non oltre le 23.59 del 27 dicembre 2024. Attenzione: bisogna effettuare, a pena di esclusione dal concorso, il versamento della quota di partecipazione di 10,00 euro (dieci/00 euro), diretto all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 11, capitolo 2413, articolo 25 – codice IBAN IT 19C0100003245348011241325 intestato a Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma, con specificazione della causale “Concorso Dirigente Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”, da effettuare entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nella sezione “PAGAMENTI” esclusivamente a mezzo di

versamento mediante “pagoPA”. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.