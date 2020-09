Con la mascherina niente rossetto: la cosmesi nel 2020 perde 11,6%

Se nelle crisi finanziarie del passato comprare un rossetto o un profumo era una forma accessibile di autogratificazione, oggi l'uso della mascherina e la riduzione drastica della socialità hanno portato a una forte contrazione nelle vendite dei cosmetici, mentre ha registrato un'accelerazione il comparto dell'igiene personale, comprendente gel e disinfettanti e quello dello skincare, che ha visto le consumatrici più attente ai trattamenti da fare a casa propria. E non a caso a fine 2020 si stima per la cosmesi italiana un calo del fatturato globale pari all'11,6% rispetto all'anno precedente. Sono i risultati di una ricerca sul settore presentata al beauty summit di Pambianco

Per Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, il mercato interno ha retto meglio delle esportazioni (-9,3% vs -15%) e l'e-commerce è stato l'unico canale in crescita (+40%). Nicola Giorgi, Senior Advisor di PwC, ha presentato una ricerca per la quale nel 2020, a fronte di una riduzione di reddito che tocca il 40% della popolazione mondiale e che impatta nel nostro Paese sul 57% della popolazione risultano quasi raddoppiati i consumatori che nel "New Normal" ridurranno le proprie spese.

Il settore beauty risulta ad oggi essere in quinta posizione in termini di calo registrato. Inoltre il 35 % degli intervistati ha dichiarato che ridurrà ulteriormente la propria spesa nel segmento cosmesi.

A parziale consolazione, almeno per le aziende nostrane, il Made in Italy sta acquistando crescente valore come garanzia di qualità e sicurezza anche presso i millennials (+22% vs 2019) e la Gen Z (+39% vs 2019).