Commissione Ue presenta piano industriale, aiuti Stato e fondo sovrano

La Commissione Ue, attraverso il presidente Ursula von der Leyen, ha presentato il nuovo Green Deal Industrial Plan.

I due pilastri sono un fondo sovrano comune entro l'estate e aiuti di Stato nel breve termine. Il collegio dei commissari ha approvato la comunicazione che ne delinea priorità e contorni, e che sarà sul tavolo del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. Il piano, si legge nel documento, "stabilisce il quadro per la trasformazione dell'industria dell'Ue per l'era delle emissioni nette zero".