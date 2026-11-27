Commercio estero, Istat: "A ottobre export extra Ue27 -1,8%"
La diminuzione su base mensile dell'export si deve alle minori vendite di beni intermedi (-4,2%), beni di consumo durevoli (-3,1%), beni strumentali (-2,5%) e beni di consumo non durevoli (-2,3%)
Istat, il commercio ancora in difficoltà © Tgcom24
A ottobre 2026 si stima, per l'interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una riduzione congiunturale per le esportazioni (-1,8%) e un marcato aumento per le importazioni (+10,7%). Lo rileva l'Istat. La diminuzione su base mensile dell'export si deve alle minori vendite di beni intermedi (-4,2%), beni di consumo durevoli (-3,1%), beni strumentali (-2,5%) e beni di consumo non durevoli (-2,3%); aumentano solo le esportazioni di energia (+24,0%). Dal lato dell'import, l'aumento congiunturale è spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+26,3%), energia (+19,3%) e beni strumentali (+8,6%). Nel trimestre agosto-ottobre 2026, rispetto al precedente, l'export è stazionario.
Nello stesso periodo, l'import aumenta dell'1,0%, per effetto principalmente dei maggiori acquisti di energia (+13,6%). A ottobre 2026 l'export cresce su base annua del 3,7% (era +5,8% a settembre 2026). La crescita tendenziale dell'export verso i mercati extra Ue27 si deve alle maggiori vendite di energia (+133,4%) e beni intermedi (+7,8%); si riduce su base annua l'export di beni di consumo non durevoli (-4,7%) e durevoli (-0,9%). L'import registra un incremento tendenziale del 16,5%, che riguarda tutti i raggruppamenti, tranne i beni di consumo non durevoli (-23,2%), ed è particolarmente marcato per energia (+98,7%).