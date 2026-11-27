A ottobre 2026 si stima, per l'interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una riduzione congiunturale per le esportazioni (-1,8%) e un marcato aumento per le importazioni (+10,7%). Lo rileva l'Istat. La diminuzione su base mensile dell'export si deve alle minori vendite di beni intermedi (-4,2%), beni di consumo durevoli (-3,1%), beni strumentali (-2,5%) e beni di consumo non durevoli (-2,3%); aumentano solo le esportazioni di energia (+24,0%). Dal lato dell'import, l'aumento congiunturale è spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+26,3%), energia (+19,3%) e beni strumentali (+8,6%). Nel trimestre agosto-ottobre 2026, rispetto al precedente, l'export è stazionario.