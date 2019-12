Coldiretti: record per lo spumante italiano nel mondo, +9% export

Con un balzo del 9% nelle bottiglie esportate, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo, dove per Natale e Capodanno 2019 ci sarà il record storico di brindisi made in Italy. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti. A fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico annuale delle vendite all'estero con una quantità superiore a 560 milioni di bottiglie.