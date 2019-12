Natale 2019, Coldiretti: budget regali di 221 euro a famiglia

Al via lo shopping natalizio degli italiani che destineranno quest'anno ai regali un budget complessivo di 221 euro a famiglia, con un leggero incremento del 2% rispetto al 2018. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, in cui si sottolinea inoltre come la spesa in regali degli italiani per le feste di fine 2019 sia superiore del 15% ai 193 euro a famiglia messi mediamente a budget in Europa.